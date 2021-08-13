В Госдуме назвали предательством поступок Полянского, сдавшего положительный допинг-тест

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте российского триатлониста Игоря Полянского.
В Госдуме назвали предательством поступок Полянского, сдавшего положительный допинг-тест
  • РИА Новости

«В любой стране мира, где попадается атлет, которому наплевать на антидопинговые правила, неприятно. Если положительная проба подтвердится, а Полянский не объяснит причину нарушения антидопинговых правил, он должен понести наказание. С точки зрения того, что это происходит в России, поступок триатлониста — предательство по отношению к своим партнёрам, которые никогда не принимали запрещённые вещества», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.

Ранее Свищёв отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций.

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