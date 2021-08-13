В Госдуме назвали предательством поступок Полянского, сдавшего положительный допинг-тест
- РИА Новости
«В любой стране мира, где попадается атлет, которому наплевать на антидопинговые правила, неприятно. Если положительная проба подтвердится, а Полянский не объяснит причину нарушения антидопинговых правил, он должен понести наказание. С точки зрения того, что это происходит в России, поступок триатлониста — предательство по отношению к своим партнёрам, которые никогда не принимали запрещённые вещества», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
На летних Олимпийских играх в Токио Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону.
Ранее Свищёв отреагировали на вылет российских клубов из Лиги конференций.