Депутат Верховной рады поддержал Магучих после её фото с россиянкой

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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
Депутат Верховной рады поддержал Магучих после её фото с россиянкой
  • Reuters

«Во-первых, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Магучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль», — приводит слова Беленюка телеканал «НАШ».

По словам борца греко-римского стиля, представители украинской делегации заранее должны были вести определённые разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на спортсменов.

«По поводу травли ребёнка, которому 19 лет: я однозначно против этого», — заявил Беленюк.

Некоторые украинские СМИ раскритиковали совместное фото Ласицкене и Магучих. В Минобороны Украины заявили, что проведут беседу с Магучих из-за фото с россиянкой.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова также прокомментировала слова Познера.

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