Журова ответила Познеру на слова о заслуженном наказании России за допинг

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова журналиста Владимира Познера, который заявил, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы.

«Не могу согласиться с Познером, поскольку наказаны, к сожалению, спортсмены. Давайте вспомним Олимпийскую хартию, где сказано: в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страны. Поэтому если мы говорим, что пострадала страна, то почему должны страдать ни в чём не повинные спортсмены? Это нарушение основного закона Олимпийских игр. Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чём. Они выступали достойно и сделали всё, что смогли», — цитирует «Газета.Ru» Журову.

Вместе с тем, спортсменка напомнила, что Познер приезжал на предыдущие Олимпиады и болел за российских спортсменов.

«И для меня удивительно, что он так высказался. Я знаю, что многих чиновников всё-таки наказали, их поснимали с разных постов — Познер, может быть, об этом не знает, но он считает, что никого не наказали», — рассказала Журова.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также отреагировал на слова Познера о наказании России на Олимпийских играх в Токио.