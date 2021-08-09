Журова ответила Познеру на слова о заслуженном наказании России за допинг

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова журналиста Владимира Познера, который заявил, что Россия получила заслуженное наказание за допинговые скандалы.
Журова ответила Познеру на слова о заслуженном наказании России за допинг
  • РИА Новости

«Не могу согласиться с Познером, поскольку наказаны, к сожалению, спортсмены. Давайте вспомним Олимпийскую хартию, где сказано: в Олимпиаде участвуют спортсмены, а не страны. Поэтому если мы говорим, что пострадала страна, то почему должны страдать ни в чём не повинные спортсмены? Это нарушение основного закона Олимпийских игр. Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чём. Они выступали достойно и сделали всё, что смогли», — цитирует «Газета.Ru» Журову.

Вместе с тем, спортсменка напомнила, что Познер приезжал на предыдущие Олимпиады и болел за российских спортсменов.

«И для меня удивительно, что он так высказался. Я знаю, что многих чиновников всё-таки наказали, их поснимали с разных постов — Познер, может быть, об этом не знает, но он считает, что никого не наказали», — рассказала Журова.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также отреагировал на слова Познера о наказании России на Олимпийских играх в Токио.

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