Губерниев отреагировал на слова Познера о наказании России на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова журналиста Владимира Познера о наказании России на Олимпийских играх в Токио.

«Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединённые Штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, (паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть), то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трёх головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия», — приводит слова Губерниева URA.RU.

Губерниев также отметил, что на Играх в Токио российская команда не сдала ни одного положительного теста на допинг.

«Вне зависимости от мнения Владимира Познера наша команда выглядит здорово, уверенно. Через три года мы будем ещё сильнее в Париже. Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть даже не знаю за кого, а я — за Россию», — добавил Губерниев.

Сборная России завоевала в Токио 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Таким образом, россияне заняли пятое место в общем зачёте и стали третьими по общему числу медалей.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них есть возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне выступали под флагом ОКР, а музыка Чайковского использовалась в качестве гимна.

Ранее Познер назвал заслуженным наказание России на ОИ в Токио.