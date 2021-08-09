Познер считает заслуженным наказание России на ОИ в Токио

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Россия была заслуженно лишена флага и гимна на Олимпиаде в Токио.

«Я думаю, заслужили. На мой взгляд… непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно. Конечно, мы заслужили наказание», — цитирует Познера «Матч ТВ».

При этом он выразил надежду, что Россия усвоила этот урок.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них есть возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне выступали под флагом ОКР, а музыка Чайковского использовалась в качестве гимна.

Ранее Познер прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде.