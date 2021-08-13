«Придаст колоссальный импульс»: в России с восторгом отнеслись к инициативе проведения в стране Олимпиады-2036

Россия рассматривает возможность подать заявку на проведение Олимпийских игр-2036. Об этом на встрече с отечественными спортсменами, вернувшимися из Токио, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По мнению прославленного гимнаста Алексея Немова, страна вполне способна через 15 лет занять первое место в медальном зачёте. Главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская объяснила, что для этого нужно работать над совершенствованием инфраструктуры. Глава ФСБР Михаил Мамиашвили призвал начать с детских тренеров. А экс-президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему у России есть неплохие шансы получить право на проведение ОИ.

«Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже»

В последние годы россияне привыкли к тому, что страна регулярно получает право на проведение крупных международных турниров. Олимпийские игры — 2014, чемпионат мира и первенство континента по футболу, зимняя и летняя Универсиады — вот лишь неполный список мероприятий, которые организовала страна меньше чем за десять лет. На паузу данный процесс поставили лишь санкции, наложенные Спортивным арбитражным судом (CAS).

Однако в руководстве государства, кажется, готовы вступить в борьбу за ещё один форум — ОИ-2036. Об этом на встрече с олимпийцами, вернувшимися из Токио, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что такая возможность действительно рассматривается и готовятся заявки сразу от нескольких городов, среди которых Санкт-Петербург и Казань.

Ранее о желании организовать вторую в истории страны летнюю Олимпиаду говорил министр спорта Олег Матыцин. По его словам, у России «есть все необходимые ресурсы», чтобы провести её.

«Надеюсь, до этого будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира и Европы, этапы Кубков планеты. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже. Россия всегда была и остаётся максимально надёжным партнёром олимпийского движения», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

При этом Матыцин подчеркнул, что «если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России», конкуренция между регионами страны за право принять ОИ окажется «значительной».

О таком желании уже заявили в Казани. Ещё в начале июня министр спорта Татарстана Владимир Леонов признался, что в регионе давно мечтают об Олимпиаде, но говорить о подаче заявки пока рано из-за наложенных CAS санкций.

«Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, поскольку заявку подаёт не город или республика, а страна. И там нужны определённые гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — наиболее готовый в стране город. Если мы говорим о 2036 годе, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления», — подчеркнул Леонов.

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В ответ президент ОКР Станислав Поздняков признался, что ему ничего не известно о намерениях Казани, хотя отметил богатый опыт столицы Татарастана в организации крупнейших соревнований.

«Олимпийская хартия предусматривает подачу заявок на проведение Олимпийских игр и определение города только национальными олимпийскими комитетами. К желанию Казани выступить в будущем столицей Игр летней Олимпиады мы относимся с пониманием и уважением. Возможности, инфраструктура и опыт организации крупнейших соревнований на высшем уровне у столицы Татарстана есть», — предположил глава ОКР.

Что касается Санкт-Петербурга, то в Северной столице пока публично не сообщали о желании провести ОИ. Вместе с тем город претендовал на ОИ-2004, но не стал настаивать на предварительно выставлявшейся заявке и не попал в число пяти финалистов.

Зато не скрывали своих намерений во Владивостоке. Ещё два года назад глава Приморского края Олег Кожемяко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал «хорошей идеей» намерение побороться за ОИ-2036 и пообещал заняться этим через пять лет. Тогда Поздняков посоветовал региональным властям подготовить необходимую инфраструктуру до 2025-го.

Когда именно будет определенна столица ОИ-2036, пока неизвестно, но обычно это происходит за семь лет до старта главного спортивного форума. Тем не менее Брисбен получил право на проведение ОИ-2032 уже в 2021-м.

Пока сложно сказать, кто может составить России конкуренцию. В Азии принять Олимпиаду хотят в индийском Ахмадабаде и индонезийской Джакарте. Оба города выражали заинтересованность в организации ОИ-2032.

В Европе побороться за Игры собираются сразу две совместные заявки: Лондон-Бирмингем-Ливерпуль-Манчестер (Англия) и Берлин (Германия)-Тель-Авив (Израиль). Но, пожалуй, наиболее решительно настроены в Стамбуле, где уже заявили, что уверены в собственной победе.

Наконец, в Северной Америке в борьбу также могут вступить совместные заявки сразу от нескольких городов: Монреаль-Квебек-Торонто-Оттава (Канада) и Гвадалахара-Мехико-Тихуана-Монтеррей (Мексика).

«Мы как никто другой умеем организовать крупный турнир»

Опрошенные RT эксперты назвали проведение ОИ-2036 в России великолепной идеей, которая даст серьёзный импульс развитию спорта в стране. Вместе с тем большинство из них отметили, что в случае победы России необходимо хорошо подготовиться, чтобы успешно выступить на этих Играх. Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов главной задачей назвал работу над наиболее медалеёмкими видами.

«Речь о спортивной гимнастике, плавании и так далее. Нужно возрождать лёгкую атлетику, которая, к сожалению, погрязла в скандалах. В этих видах мы должны обеспечить себе хорошие шансы на награды, ведь все они потом пойдут в общекомандную копилку. Если брать более глобальные вещи, сложно выделить что-то одно, например, улучшение инфраструктуры. Здесь скорее стоит говорить о работе в комплексе. Условия для занятий в спортивных школах, спортивная медицина и компетенция детских тренеров — всё это идёт в связке. Россия всегда стремится к победе, поэтому других вариантов у нас нет», — объяснил прославленный гимнаст в интервью RT.

По его словам, в 2036-м можно побороться за победу в медальном зачёте с США и Китаем.

«Возьмём даже меня. Я четырёхкратный олимпийский чемпион. Разве я думал раньше, что смогу подобного достичь? Но в жизни всё реально, главное — захотеть и сделать. До ОИ-2036 осталось 15 лет, но работать начинать нужно уже сегодня причём вне зависимости от того, получим мы право их провести или нет», — добавил Немов.

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В свою очередь главный тренер сборной страны по синхронному плаванию Татьяна Покровская, хотя и порадовалась возможному проведению ОИ-2036 в России, подчеркнула, что за 15 лет необходимо серьёзно поработать над инфраструктурой.

«Если говорить о проблемах, спортивных баз у нас явно недостаточно. В водных видах, например, не хватает бассейнов. Даже в Москве нет такого бассейна, в котором можно было бы проводить крупнейшие международные соревнования типа чемпионатов мира и Европы. Что уж говорить о регионах... С бассейнами в России просто беда. Возьмём огромную Сибирь, так там их практически нет. Я говорю о тех объектах, которые соответствуют международным стандартам, в том числе по метражу, а не тех, где можно просто научиться плавать. Не хватает мест, где могла бы готовиться сборная и где можно было бы организовывать соревнования», — рассказала специалист.

При этом она считает, что сам факт организации ОИ-2036 в России послужит мощным драйвером развития спорта в стране, а её престиж резко возрастёт после многочисленных допинговых скандалов.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Россия получила право провести важнейшее спортивное событие четырёхлетия и окончательно вернулась в олимпийскую семью. Тем более санкции во многом получились незаслуженными. Пришлось выступать в Токио без флага и гимна. Хотелось бы, чтобы всё это закончилось раньше, чем будет определён хозяин ОИ», — добавила Покровская.

А вот президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в качестве главной проблемы назвал работу детских тренеров. Но, по его словам, в этой сфере уже многое меняется.

«В первую очередь, для успешного выступления на домашней Олимпиаде следует работать над кадрами. Требуется профессиональный детский тренер-учитель. Это решение всех бед. Уже за ним будут стоять система, уровень развития инфраструктуры и оценка его квалификации. Смешные зарплаты? К сожалению, смешные люди в большинстве своём и приходят работать с детьми. Но от осинки не родятся апельсинки. Поверьте, сейчас для исправления ситуации делается многое, и я говорю это не для красного словца. Например, следующий госсовет будет полностью посвящён развитию детского и детско-юношеского спорта. И один из столпов данной темы — тренер. Владимир Путин считает это приоритетом», — подчеркнул функционер.

Также, по его мнению, проведение ОИ поможет выйти из искусственно созданной изоляции.

«Многие люди со всего мира начнут мечтать приехать к нам и поближе познакомиться с Россией. Это вопрос имиджа. Большинство гостей ОИ увезут с собой наши идеи. Конечно, с теми, кто поражён «заразой», работать бесполезно, но и таких потихоньку будем перевоспитывать», — пообещал Мамиашвили.

Впрочем, для того, чтобы получить возможность претендовать на крупный форум, стране необходимо избежать крупных допинговых скандалов и полностью восстановиться в правах. Об этом заявил экс-президент РФС Вячеслав Колосков. По его мнению, несмотря на всё произошедшее в последние годы, отношение к России у спортивных чиновников осталось положительным, а потому есть все шансы получить право на проведение ОИ.

«Нужно выполнять все шаги, прописанные в дорожной книге по восстановлению ВФЛА. Нашим спортсменам важно оставаться «чистыми». Второй момент — до проведения ОИ-2036 осталось целых 15 лет. Думаю, за это время сменится несколько президентов МОК. Нет сомнений, что мы как никто другой умеем организовать крупный турнир, обеспечить безопасность участников, встретить гостей. Всё это является важными плюсами отечественной заявки. Я был членом заявочного комитета ЧМ-2018 и знаю, что международная общественность с интересом относится к России. Тут важно разделять политиков и спортивных чиновников. Последние в большинстве своём исходят именно из интересов спорта, а не конъюнктуры», — отметил Колосков.

Наконец, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает возможное проведение Олимпиады в России «колоссальным рывком вперёд». В качестве примера он привёл в Сочи.

«Проведение ОИ — не траты, а инвестиция. Россия — богатая страна, и она должна направлять средства в регионы благодаря таким глобальным проектам. И Олимпиада станет мощнейшим драйвером», — подчеркнул депутат.

Вместе с тем он положительно высказался об идее совместной заявки по примеру коллег из других стран.

«За последние годы Питер превратился в очень красивый город. Государство вкладывает туда немало денег. На мой взгляд, ещё десять лет назад приезжать было страшно: серое невзрачное место с грустной погодой. А проведение ОИ сделает его ещё краше. Казань расцвела после Универсиады-2013. В Красноярске навели порядок к Универсиаде-2019. Провести в Питере ОИ — классная идея. Он уже практически к ним готов. Но ещё лучше было бы подать совместную заявку с несколькими городами», — добавил депутат.