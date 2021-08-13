В Госдуме предложили провести ОИ-2036 в нескольких городах России

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о подаче заявки на проведение в стране летних Олимпийских игр 2036 года.

«Любое крупное спортивное соревнование для страны-организатора — колоссальный рывок вперёд. Вспомните, что представлял из себя Сочи до Олимпийских игр. В последний раз глобальную реконструкцию там проводили ещё при СССР. Город потихонечку умирал. Сетей не было, канализации не было, как и дорог. Аэропорт старый. Сейчас Сочи — один из лучших горнолыжных курортов в мире с отличными развязками, новеньким аэропортом и вокзалом», — сказал Свищёв RT.

Он отметил, что в городе были построены больницы, школы, жилые дома, а уровень жизни простых людей поднялся.

«За последние годы Санкт-Петербург превратился в очень красивый город. Государство вкладывает туда немало денег. На мой взгляд, ещё десять лет назад приезжать туда было страшно: серый невзрачный город с грустной погодой. А проведение Олимпийских игр сделает его ещё краше. Казань расцвела после Универсиады-2013. В Красноярске навели порядок к Универсиаде-2019. Провести в Питере Олимпиаду — классная идея. Город уже практически к ней готов. Но ещё лучше было бы подать совместную заявку с несколькими городами», — добавил депутат.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что проведение ОИ-2036 придаст колоссальный импульс развитию спорта в России.