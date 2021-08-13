Покровская: проведение ОИ-2036 придаст колоссальный импульс развитию спорта в России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о подаче заявки на проведение в стране летних Олимпийских игр 2036 года.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Россия получила право провести важнейшее спортивное событие четырёхлетия и окончательно вернулась в олимпийскую семью после всех скандалов. Тем более санкции во многом получились незаслуженными», — сказала Покровская RT.

Она отметила, что ей бы хотелось прекращения действий санкций до определения хозяина Игр 2036 года.

«Проведение Олимпиады придаст колоссальный импульс развитию спорта в России. Не случайно же все страны стремятся принять у себя Игры. Во-первых, это престижно. Во-вторых, они привлекают деньги от спонсоров и телекомпаний. Мне кажется, даже престиж страны, которая готовится к тому, чтобы принять Игры, возрастает во много раз», — добавила Покровская.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее глава ФСБР рассказал, что необходимо России для успешного выступления на ОИ-2036.