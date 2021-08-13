Глава ФСБР рассказал, что необходимо России для успешного выступления на ОИ-2036

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что необходимо для успешного выступления на Олимпийских играх 2036 года, проведение которых рассматривается в стране.

«В первую очередь для успешного выступления на домашней Олимпиаде нужно работать над кадрами. Требуется профессиональный детский тренер-учитель. Это решение всех проблем. И уже за ним будут стоять система, уровень развития инфраструктуры и оценка его квалификации. Смешные зарплаты? К сожалению, смешные люди в большинстве своём и приходят работать с детьми. Но от осинки не родятся апельсинки», — сказал Мамиашвили RT.

По его словам, сейчас многое делается для исправления ситуации.

«Например, следующий госсовет будет полностью посвящён развитию детского и детско-юношеского спорта. И один из столпов данной темы — тренер. Владимир Путин считает это приоритетом, и многое уже меняется в лучшую сторону», — добавил глава ФСБР.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, как России составить конкуренцию Китаю и США на ОИ-2036.