Немов рассказал, как России составить конкуренцию Китаю и США на ОИ-2036

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о том, как России составить конкуренцию Китаю и США на Олимпийских играх 2036 года.

«Я считаю, что нет ничего невозможного, и к 2036-му реально подготовить конкурентоспособную команду, которая сможет навязать борьбу Китаю и США. Возьмём даже меня. Я — четырёхкратный олимпийский чемпион. Разве я думал раньше, что смогу подобного достичь? Но в жизни всё реально, главное — захотеть и сделать», — сказал Немов RT.

По его словам, начинать работать необходимо уже сегодня, вне зависимости от того, получит ли Россия право на проведение Игр.

«В первую очередь нужно поработать над теми видами спорта, в которых на Олимпиаде разыгрывается больше всего медалей: спортивной гимнастикой, плаванием и так далее. Нужно возрождать лёгкую атлетику в стране, которая, к сожалению, погрязла в скандалах. В этих видах мы должны обеспечить себе хорошие шансы на награды. Все они потом пойдут в общекомандную копилку. Если брать более глобальные вещи, то сложно выделить что-то одно, например улучшение спортивной инфраструктуры в России», — заявил Немов.

Он подчеркнул, что имеет в виду необходимость улучшения условий для занятий в спортивных школах, развития спортивной медицины и повышения квалификации тренеров.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил уверенность, что Олимпиада даст стране шанс выйти из искусственно созданной изоляции.