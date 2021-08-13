Мамиашвили: Олимпиада даст стране шанс выйти из искусственно созданной изоляции

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о подаче заявки на проведение в стране летних Олимпийских игр 2036 года.
Мамиашвили: Олимпиада даст стране шанс выйти из искусственно созданной изоляции
  • РИА Новости

«В этой идее не вижу ни одного отрицательного момента. Тут можно даже не говорить о развитии инфраструктуры и мобилизации чисто практических усилий. Хочешь не хочешь — придётся начать строительство важнейших объектов и дорог», — сказал Мамиашвили RT.

Он также отметил, что в России отечественные спортсмены обязаны будут выступить успешно, а в таком случае обязательно начнётся работа по привлечению детских тренеров и повысится конкуренция.

«Другой важный момент — Олимпиада даст стране шанс выйти из искусственно созданной изоляции. Многие люди со всего мира будут мечтать приехать к нам и поближе познакомиться с Россией. Это вопрос имиджа. Большинство гостей Игр увезут с собой наши идеи. Конечно, с теми, кто поражён «заразой», работать бесполезно, но и таких потихоньку будем перевоспитывать», — добавил Мамиашивили.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в организации Олимпийских игр — 2036 в России.

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