Немов: с удовольствием бы поучаствовал в организации Олимпийских игр — 2036 в России
- РИА Новости
«Пускай пока мы находимся под санкциями, всегда нужно смотреть на ход вперёд. Если Россия получит право провести Олимпийские игры — 2036, это будет здорово», — сказал Немов RT.
По его мнению, страна полностью готова к проведению подобных соревнований.
«С удовольствием бы поучаствовал в организации Олимпийских игр — 2036 в той или иной роли, если такое предложение мне бы поступило. Разумеется, готов помочь в организации данного проекта. Для меня это стало бы огромной честью», — сказал Немов.
Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала идею проведения Олимпиады 2036 года в России.