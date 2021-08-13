Немов: с удовольствием бы поучаствовал в организации Олимпийских игр — 2036 в России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о возможном проведении в России Игр 2036 года.

«Пускай пока мы находимся под санкциями, всегда нужно смотреть на ход вперёд. Если Россия получит право провести Олимпийские игры — 2036, это будет здорово», — сказал Немов RT.

По его мнению, страна полностью готова к проведению подобных соревнований.

«С удовольствием бы поучаствовал в организации Олимпийских игр — 2036 в той или иной роли, если такое предложение мне бы поступило. Разумеется, готов помочь в организации данного проекта. Для меня это стало бы огромной честью», — сказал Немов.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала идею проведения Олимпиады 2036 года в России.