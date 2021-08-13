Хоркина поддержала идею проведения Олимпиады 2036 года в России

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала идею проведения летних Олимпийских игр в России.
Хоркина поддержала идею проведения Олимпиады 2036 года в России
  • РИА Новости

«Наконец-то хоть какие-то голоса зазвучали! Как раз мой младший сын подготовится, попадёт в сборную команду по спортивной гимнастике и будет выступать, ура! В каждой шутке есть доля правды, но если говорить серьёзно, то я давно ждала, когда всё-таки мы услышим такие слова, заявления или просто мнения», — приводит слова Хоркиной «Газета.Ru».

По её словам, она поддерживает данную инициативу и готова участвовать в заявочной кампании Игр.

Напомним, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения ОИ-2036. Принять соревнования могут Санкт-Петербург и Казань.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общем зачёте.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил мнение, что у России мало шансов принять летнюю Олимпиаду 2036 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить