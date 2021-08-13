Милонов считает, что у России мало шансов принять летнюю Олимпиаду 2036 года

Депутат Виталий Милонов высказался о том, что Россия готовится подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Новость хорошая. Я, честно говоря, не думаю, что нам эту заявку одобрят. При нынешней сегрегации по национальному принципу в отношении России сложно рассчитывать на то, что нам дадут проводить Олимпиаду», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

При этом он считает, что сама заявка подана правильно. Депутат одобрил то обстоятельство, что на проведение Игр претендуют Казань и Санкт-Петербург.

«При подготовке к такому большому событию в городах идёт развитие. Думаю, что нам это пойдёт на пользу», — добавил парламентарий.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что Россия готовит заявку на проведение летних ОИ в 2036 году.