Россия готовит заявку на проведение летних ОИ в 2036 году

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия рассматривает возможность организации летних Олимпийских игр в 2036 году.
Россия готовит заявку на проведение летних ОИ в 2036 году
  • Reuters

«Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему», — приводит слова Лаврова на встрече с победителями и призёрами летних Олимпийских игр в Токио ТАСС.

Министр также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпийские игры.

«Несколько городов уже свои заявки представили, поэтому не затягивайте», — сказал он.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что результатами российских спортсменов на Олимпиаде в Токио гордятся 72% россиян.

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