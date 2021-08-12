Стало известно отношение россиян к выступлению отечественных спортсменов на ОИ в Токио

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Результатами российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио гордятся 72% россиян.
Стало известно отношение россиян к выступлению отечественных спортсменов на ОИ в Токио
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, согласно результатам исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), результатами российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио гордятся 72% россиян, а 21% заявляют, что результаты на Играх-2020 для них не являются предметом гордости. Ещё 7% не стали отвечать на вопрос.

Также данные исследования показывают, что за соревнованиями в Токио следили 53% опрошенных, 46% респондентов заявили, что не следили за ОИ, 1% отказались от ответа.

Олимпиада прошла с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые) и заняла пятое место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что мэр города Нагоя Такаси Кавамура, который укусил золотую медаль Игр в Токио, пообещал олимпийской чемпионке по софтболу Миу Гото купить новую награду.

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