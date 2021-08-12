Kyodo: Олимпийской чемпионке заменят медаль после того, как её награду укусил мэр Нагои

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Мэр города Нагоя Такаси Кавамура, который укусил золотую медаль Игр в Токио, пообещал олимпийской чемпионке по софтболу Миу Гото купить новую награду.
Kyodo: Олимпийской чемпионке заменят медаль после того, как её награду укусил мэр Нагои
  • Reuters

Как сообщает Kyodo, неприятная история произошла в ходе мероприятия в честь 20-летней Гото, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Мэр Нагои, позируя для фотографов, снял защитную маску, надел на себя медаль и укусил её.

Более того, сообщается, что городской глава был довольно груб с юной чемпионкой. Он, в частности, спросил девушку, можно ли ей вступать в романтические отношения.

После инцидента в мэрию Нагои поступило более семи тысяч жалоб на действия Кавамуры. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах.

Ранее сообщалось, что женская сборная Японии по софтболу в финале олимпийского турнира нанесла поражение команде США (2:0).

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