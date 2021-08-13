Зеленский отреагировал на оскорбление олимпийского чемпиона Беленюка в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на оскорбление олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и депутата Верховной рады Жана Беленюка в Киеве.
Зеленский отреагировал на оскорбление олимпийского чемпиона Беленюка в Киеве
  • РИА Новости

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!» — написал Зеленский в Twitter.

Он также подчеркнул, что полиция должна жёстко пресекать подобные ситуации, а любые проявления расизма и ксенофобии в стране недопустимы.

Беленюк завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 87 кг.

Ранее олимпийский чемпион с Украины рассказал о конфликте на расовой почве в центре Киева.

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