Зеленский отреагировал на оскорбление олимпийского чемпиона Беленюка в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на оскорбление олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе и депутата Верховной рады Жана Беленюка в Киеве.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ!» — написал Зеленский в Twitter.

Он также подчеркнул, что полиция должна жёстко пресекать подобные ситуации, а любые проявления расизма и ксенофобии в стране недопустимы.

Беленюк завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 87 кг.

Ранее олимпийский чемпион с Украины рассказал о конфликте на расовой почве в центре Киева.