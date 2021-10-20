Требование о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом: почему российские бойцы UFC могут перестать выступать в США

С 8 ноября к выступлениям на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата в США будут допущены только те, кто вакцинировался одним из семи препаратов, сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщили в UFC. Таким образом, в затруднительной ситуации могут оказаться российские спортсмены, так как вакцина «Спутник V» по-прежнему не получила одобрение ВОЗ.

В самое ближайшее время многие российские бойцы UFC рискуют потерять возможность биться на турнирах в США. Как сообщил представитель Абсолютного бойцовского чемпионата Хантер Кэмпбелл, начиная с 8 ноября не привитые одобренными ВОЗ вакцинами иностранные спортсмены не будут допущены до выступлений на американских шоу промоушена. Об этом говорится в официальном письме, текст которого был опубликован MMA Junkie.

«Иностранным авиапассажирам, направляющимся в США, для прилёта в страну потребуется пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение своего статуса вакцинации. Кроме того, прошедшие полную вакцинацию должны будут предъявить перед вылетом отрицательный тест на COVID-19, взятый не позднее чем за трое суток до посадки на рейс. Эта политика также распространяется на иностранных граждан, пересекающих сухопутные границы с Канадой и Мексикой или прибывающих в Соединённые Штаты на пароме», — говорится в сообщении.

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Кэмпбелл заверил, что данная инициатива исходит не от UFC, а исключительно от правительства США. В то же время он отметил, что это может поставить под вопрос перспективы ряда иностранных бойцов, которые собирались подраться на турнирах промоушена в ноябре.

«Чтобы было ясно: это не политика UFC. UFC не требует, чтобы вы проходили процедуру вакцинации. Мы просто сообщаем о новых правилах, недавно объявленных правительством США… Это постановление вступает в силу 8 ноября, что оставляет крайне мало времени на принятие соответствующих мер, если вы выступаете на одном из турниров UFC в ноябре», — добавил Кэмпбелл.

На следующий месяц запланировано проведение трёх шоу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Причём первый из них пройдёт ещё до вступления в силу новых законов. 6 ноября в Нью-Йорке состоится UFC 268, а венчать его будут два титульных поединка. Чемпион в полусреднем весе Камару Усман сразится с Колби Ковингтоном в долгожданном реванше, а обладательница пояса в минимальной категории Роуз Намаюнас — с Вейли Жанг. Также в рамках мероприятия состоится встреча последнего оппонента в карьере Хабиба Нурмагомедова — Джастина Гэтжи с бывшим претендентом на титул Майклом Чендлером. При этом отечественные спортсмены среди заявленных не значатся.

Что касается двух турниров серии UFC Vegas, то в числе их участников фигурируют сразу двое россиян. 13 ноября Лиана Джоджуа должна провести свой очередной поединок в крупнейшем MMA-промоушене планеты, а на 20 ноября запланирован дебютный бой Азамата Мурзаканова. Непобеждённый полутяжеловес одержал победу на Dana White’ Contender Series и получил контракт с чемпионатом. Однако теперь их перспективы кажутся туманными.

По словам Кэмпбелла, доступ на территорию США разрешён только при наличии сертификата о вакцинации одним из семи препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На данный момент в их число входят mRNA1273 (Moderna), BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), Ad26.COV2.S (Janssen), AZD1222 (Oxford/AstraZeneca), Covishield (Serum Institute of India), BBIBP-CorV (Sinopharm) и CoronaVac (Sinovac). При этом в списке не значится «Спутник V», активно применяющийся на территории России.

Таким образом, привитые «Спутником V» отечественные бойцы рискуют не принять участие в турнирах на территории США, начиная с ноября. На данный момент говорится исключительно о UFC, однако необходимо понимать, что данное ограничение наверняка коснётся представителей остальных американских MMA-промоушенов, а также и атлетов из других видов.

Свою позицию относительно ограничений высказал президент UFC Дана Уайт. По окончании очередного турнира в рамках Dana White’s Contender Series он признался, что не ожидал подобного развития событий, а также поделился мнением о возможных выходах из ситуации.

«Я сказал, что понятия не имею, как всё это безумие будет разворачиваться. Просто не знаю. Полагаю, что «Бойцовский остров» снова будет задействован. Мы действительно хотим провести там больше мероприятий. В следующую среду я собираюсь в Абу-Даби, где у меня запланировано много встреч. Я с нетерпением ждал возможности рассказать вам о том, что у нас нового в Абу-Даби, и в этой поездке я всё организую и доведу до завершения», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Исходя из слов президента UFC, можно сделать вывод, что турниры в Объединённых Арабских Эмиратах могут стать единственным пристанищем для спортсменов из России, а также других бойцов, не прошедших вакцинацию одним из семи одобренных ВОЗ препаратов. Однако вопрос в том, удастся ли промоушену организовать достаточное количество шоу в Абу-Даби, чтобы обеспечить соревновательной практикой всех желающих.

На данный момент в ростере UFC значится 25 россиян, при этом сразу 12 из них входят в число сильнейших представителей своих дивизионов. Для того, чтобы двигаться вверх в рейтинге, им необходимо биться с топами и выступать на крупнейших площадках. А для Абсолютного бойцовского чемпионата таковыми по-прежнему остаются Лас-Вегас и Нью-Йорк. Именно на арене T-Mobile и «Мэдисон-сквер-гарден» проходят крупнейшие шоу организации. А с учётом новых правил, отечественные спортсмены могут потерять возможность проявлять себя там.

Безусловно, в период пандемии шоу на «Бойцовском острове» стали важной частью UFC. Начиная с мая 2020 года в Абу-Даби состоялись 12 турниров. Причём сразу три из них были номерными, следовательно, возглавлялись поединками экстра-класса. Так, в ОАЭ прошли схватки между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, реванш между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также сражение Камару Усмана с Хорхе Масвидалем. И уже 30 октября промоушен вновь вернётся на арену «Этихад» с UFC 267, закрыть программу которого будут сразу две титульные битвы. Пётр Ян поспорит с Кори Сэндхагеном за временный пояс в легчайшем весе, а Ян Блахович поборется с Гловером Тейшерой за пояс в полутяжёлом дивизионе.

Но нельзя не заметить, что в последнее время UFC значительно реже задействовал «Бойцовский остров», и причины на то есть. Главная из них состоит в том, что основную аудиторию промоушена по-прежнему составляют американцы, а из-за разницы во времени просмотр шоу в ОАЭ является для них не совсем комфортным. В свою очередь, это может серьёзно повлиять на рейтинги и число продаж платных трансляций (PPV).

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257-й и 251-й турниры проходили в Абу-Даби, но при этом преодолели планку в 1 млн реализованных PPV и вошли в топ-7 лидеров по данному показателю в истории UFC. Но здесь необходимо делать оговорку. В первом случае колоссальную аудиторию привлёк Макгрегор, а во втором — долгожданное противостояние Усмана и Масвидаля. В то же время трансляцию битвы Нурмагомедова с Гэтжи купили всего 675 тыс. человек — весьма неудовлетворительный результат.

И пока нет оснований предполагать, что руководство промоушена решит рисковать рейтингами и продажами платных трансляций ради не привитых одобренными ВОЗ вакцинами бойцов. Несомненно, определённое число шоу может проводиться в Абу-Даби, но вряд ли там будут организовываться все крупные мероприятия. В результате может возникнуть проблема с подбором соперников, ведь одни спортсмены не будут иметь возможности выступать в США, а другие — желания лететь в ОАЭ.

Напомним, создатели вакцины «Спутник V» рассчитывают получить одобрение со стороны ВОЗ до конца 2021 года. Об этом в середине октября заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.