«Стерлинг сбежал, как подлый трус»: почему отменены поединки Яна и Махачева на UFC 267

Сразу два российских бойца смешанных единоборств остались без соперников на турнире UFC 267, который должен состояться 30 октября в Абу-Даби. Пётр Ян не сможет провести титульный бой-реванш в легчайшем весе с Алджэмейном Стерлингом, а Ислам Махачев не встретится с Рафаэлем дос Аньосом. И американец, и бразилец отказались от боёв из-за травм. Ян уже потребовал от промоушена, чтобы ему организовали новую схватку в рамках UFC 267.

«Не собираюсь сидеть и ждать Стерлинга»

Намеченный на 30 октября турнир UFC 267 должен был стать для российских болельщиков одним из самых ярких в 2021 году. В его программу входили сразу два поединка с приставкой «супер». За титул в легчайшем весе должны были вновь сойтись Пётр Ян и американец Алджэмейн Стерлинг, а Ислам Махачев готовился испытать на прочность бывшего чемпиона организации в лёгком весе — бразильца Рафаэля дос Аньоса. Однако ни первому, ни второму поединку не суждено состояться в ближайшее время.

В субботу об отказе от боя сообщил Стерлинг. Причина сначала не называлась, но затем появилась информация, что у американца проблемы с шеей. Травма старая, получена ещё десять лет назад, но до сих пор беспокоит бойца. В начале года он даже решился на очередную операцию.

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Российский спортсмен отреагировал на новость эмоционально. Этот поединок должен был стать для Яна реваншем за обидное поражение в марте: тогда Пётр нанёс запрещённый удар коленом, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул.

«Я же вам говорил!» — написал он в Twitter и репостнул своё же сообщение, датированное 2 сентября, где выражал мнение, что Стерлинг «соскочит с боя». После этого Ян призвал организацию найти себе нового соперника за оставшийся до турнира месяц и изъявил желание биться за временный титул.

«Всем уже известна ситуация касаемо моего поединка, что Алджэ сбежал, как подлый трус. Что я хочу сказать: я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби. Хочу обратиться к UFC: дайте мне любого вашего бойца — топ-5, топ-7, топ-10, который заслуживает драться за пояс, — и я сделаю это», — заявил Ян.

После этого между бойцами завязалась заочная перепалка. Так, Стерлинг неожиданно обвинил россиянина в оскорблении своей невесты.

«Этот слабак заблокировал меня после того, как нагнал пургу обо мне и моей невесте. Наверное, расстроился, что я не отреагировал так, как ему хотелось бы», — написал американец.

Ответ российского бойца не заставил себя долго ждать.

«Хватить врать! Я никогда не буду плохо говорить о чьей-то семье. И да, ты будешь заблокирован, пока не наберёшься мужества драться со мной, потому что я не собираюсь больше тратить на тебя время, трус», — написал Ян в комментариях.

Какой бы ни была истинная причина отказа от боя: боязнь Стерлинга проиграть или действительно травма, — о реванше Яну на некоторое время придётся забыть. Но наверняка он неизбежен.

«Не верю, что ты травмирован снова»

В свете перепалки Стерлинга и Яна новость о травме Рафаэля дос Аньоса выглядит как злая шутка над российскими фанатами смешанных единоборств, поскольку этот поединок был хорошим шагом для Ислама Махачева на пути к титульному бою. В июле он победил Тиаго Мойзеса.

«Не верю, что ты травмирован… снова», — написал Ислам в Twitter.

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Негодование россиянина можно понять. В прошлом году бой с бразильцем уже срывался два раза. Впрочем, судя по резкому ответу Рафаэля, он на самом деле мог получить травму.

«Ты действительно думаешь, что я стал бы инсценировать операцию? Оправляюсь от ещё одного ужасного повреждения. В отличие от тебя, у меня есть семья, которая от меня зависит, и никто другой мои счета не оплачивает!» — написал дос Аньос.

Махачев, как и Ян, не планирует сниматься с турнира UFC 267. В комментариях под постом Петра, где россиянин просит руководство Абсолютного бойцовского чемпионата как можно скорее найти ему нового соперника, Ислам написал: «Заодно мне тоже найди».

Матчмейкеры пока не делали никаких заявлений по поводу поединков Яна и Махачева. Предположительно, Пётр останется в карде мероприятия и проведёт бой за временный титул. Самой логичной заменой Стерлингу выглядит Ти Джей Диллашоу. Но, к сожалению, спортсмен проходит реабилитацию после операции на ноге. Поэтому, скорее всего, соперником Петра станет американец Кори Сэндхаген.

И судя по Instagram спортсмена, он уже вполне мог согласиться. «Я здоров», — подписал Сэндхаген кадр своего боя с Ти Джеем Диллашоу, который прошёл в июле. Тогда он потерпел поражение раздельным судейским решением, проведя в октагоне все пять раундов. По мнению экспертов, Ян будет явным фаворитом этого боя.