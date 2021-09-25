Минутное дело: Дацик нокаутировал британца Рэндайна и бросил вызов Емельяненко-младшему

Скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик в поединке по правилам кулачных боёв нокаутировал британца Рэнди Рэндайна в первом раунде. Схватка состоялась в Москве в рамках промоушена Top Dog. После победы россиянин подтвердил своё намерение сразиться с Александром Емельяненко. По его словам, бой должен состояться в конце 2021 или в начале 2022 года.

Скандально известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одержал уверенную победу над британцем Рэнди Рэндайном в поединке на голых кулаках, который организовал промоушен Top Dog. Бой состоялся в Москве и стал главным событием вечера на столичной арене «Крылья Советов». 41-летний спортсмен с ходу завладел инициативой и нокаутировал соперника в первом раунде.

Чтобы поставить точку в бою, ему потребовалось меньше минуты. Сначала россиянин отправил британца в нокдаун. Рефери принял решение продолжить схватку, но затем Дацик провёл мощный удар в челюсть. Поединок снова был прерван, а потом секунданты Рэндайна всё же бросили в круг полотенце.

В ходе пресс-конференции Рыжий Тарзан рассказал, что после августовского боя с Даниялом Эльбаевым он две недели отдыхал в Турции и даже не проводил спарринги.

«Походил в качалку, набрал банки, а дыхание и скорость упали — просто мышцы забил. За две недели до боя я в Нижнем Новгороде раскидывал руки, чтобы появилась скорость, а также восстанавливал дыхалку и делал различные упражнения на резине. Каждый день бегали по Щёлковскому парку по 3—6 км», — цитирует атлета «Спорт-Экспресс».

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По словам Дацика, он так и не понял, почему его пугали Рэндайном при подготовке и предупреждали, с каким опасным соперником предстоит сразиться.

«Говорят, он в Англии всех нокаутировал, не пропусти, не надо удары ловить — а ведь это моя любимая тема. Он там якобы супернокаутёр. Шугали, шугали меня — заколебали, короче. А в итоге у него кулачки из мякиша сделаны. Вот у нас такие мякиши, что убить можно. А этот — такой мягенький», — заявил российский боец.

Кроме того, Дацик в очередной раз бросил вызов соотечественнику Александру Емельяненко, с которым у него давний конфликт, начавшийся ещё в 2009—2010 годах. Тогда Вячеслав сбежал из психиатрической клиники, а Емельяненко пообещал ему «показать боль» при встрече. С тех пор Дацик неоднократно выражал готовность подраться с Александром по любым правилам.

«Вопрос в Саше: готов он или нет. Он уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. (Владимир Хрюнов. — RT) приезжал в федерацию, но Саша, как всегда, медкомиссию не прошёл, контракт не подписал. Просто поговорили, обсудили, его менеджер дал согласие. Но пока Саша набирает форму, готовится, а когда будет готов, выйдет против меня. Азамат (Бостанов, менеджер Емельяненко-младшего. — RT) думает, что он не в той кондиции, чтобы Сашу выпускать против меня. Может, в этом году или в начале следующего бой состоится», — добавил Дацик.

По мнению Рыжего Тарзана, Емельяненко «бегает» от него, проводя «лёгкие бои». При этом скандальный спортсмен уверен, что их встреча получится интересной для зрителей.

«Пускай наберёт форму, потому что с перепоя тяжело выйти, хотя он восстанавливается быстро... Думаю, в его сегодняшней форме наш бой бы закончился за один раунд, — подчеркнул Дацик, уточнив, что для него не играет роли, в каком формате пройдёт схватка. — Вообще без разницы, хоть по бирманским правилам — только с Сашей так и можно. Бинты, клей, морская галька — и вперёд, круг из горящих кольев, как в древности. Хорошее урегулирование нашего спора, конфликта... Надо бить врагов, а Саша — это враг. У нас личные разборки».

Тем не менее Рыжий Тарзан похвалил потенциального оппонента за попытку побороть алкогольную зависимость, а также заявил, что 13 лет в тюрьме стали для него самого определённой моральной закалкой. Вячеслав заверил, что готов выйти на следующий бой в любой момент и способен сражаться с любым соперником.

В текущем году Дацик провёл уже четвёртый поединок. В феврале спортсмен в бою по правилам бокса нокаутировал камерунца Тайсона Дижона. В июне между ними состоялся реванш, на шоу в Москве он одолел африканца судейским решением. В августе же Рыжий Тарзан встретился с Даниялом Эльбаевым в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и снова взял верх решением рефери.

В свою очередь, Емельяненко-младший в сентябре выиграл поединок с блогером Артёмом Тарасовым. До того в последний раз 40-летний боец дрался в июле 2020-го, когда уступил нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.