Финалист Суперсерии, одноклубник Бетербиева и девятый номер рейтинга WBO: кто представляет Россию в тяжёлом весе

Мурат Гассиев взял верх в двух боях после перехода в тяжёлый вес и подтвердил статус одного из самых талантливых российских бойцов вне зависимости от категорий. Евгений Романов одержал 16 побед подряд, а Арсланбек Махмудов выиграл нокаутом все 12 поединков в карьере. В то же время ни одного поражения не потерпел и Арслан Яллыев, а Сергей Кузьмин, хотя и уступил два раза подряд, сохраняет шансы вернуться в элиту дивизиона. Кто может сменить Александра Поветкина в статусе сильнейшего российского тяжеловеса — в материале RT.

На протяжении долгих лет сильнейшим представителем России в категории свыше 90,7 кг оставался Александр Поветкин. За свою феноменальную карьеру в профессиональном боксе он одержал 25 побед, числился временным чемпионом мира по версии WBC, завоевал регулярный титул WBA, а также дважды бился за звание чемпиона мира. Однако в 2021 году обладатель золотой медали Игр в Афинах решил повесить перчатки на гвоздь, в связи с чем место сильнейшего отечественного тяжеловеса стало вакантным. И на данный момент есть ряд кандидатов, которые могут сменить Русского Витязя в этом статусе.

Мурат Гассиев (28-1)

На протяжении неполных пяти лет именно уроженец Северной Осетии считается самым перспективным российским боксёром вне зависимости от весовых категорий. Во многом этому способствовала сенсационная победа над Денисом Лебедевым в декабре 2016 года, которая позволила ему завоевать титул IBF в первом тяжёлом весе, а также получить приглашение поучаствовать во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Там он поочерёдно нокаутировал крепких Кшиштофа Влодарчика и Юниера Дортикоса и лишь в финале не смог справиться с соперником. Гассиев единогласным решением уступил Александру Усику и потерял шанс стать абсолютным чемпионом.

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Впоследствии непобеждённый украинец изъявил желание перейти в тяжёлый вес, а россиянин решил последовать за ним. Правда, в отличие от визави, старт карьеры Гассиева в самом престижном дивизионе неоднократно откладывался. Войти в ринг поочерёдно мешали травмы, проблемы с промоутерами и отказы со стороны потенциальных оппонентов, не горевших желанием сражаться с прославленным нокаутёром. В итоге пауза между выступлениями растянулась более чем на два года, однако и это ничуть не сказалось на уровне возложенных на него ожиданий.

И это неудивительно. Гассиев не только обладает тяжелейшим ударом, что подтверждает 21 победа нокаутом, но и очень молод по меркам тяжёлого веса. Считается, что его представители достигают пика после 30 лет, в то время как Мурату в октябре исполнится лишь 28. У него более чем достаточно времени, чтобы освоиться в новой для себя категории и выйти на лидирующие позиции. Вопросы вызывают разве что не самые выдающиеся антропометрические данные по меркам дивизиона. Рост россиянина составляет 192 см — заметно меньше, чем у действующих обладателей поясов. Энтони Джошуа выше на 6 см, а Тайсон Фьюри — на 14. Безусловно, это не является гарантией успеха, но всё же даёт серьёзное преимущество оппонентам. Особенно если они умеют им пользоваться.

Евгений Романов (16-0)

Несмотря на свои регалии и популярность, Гассиев лишь начинает свой путь в тяжёлом весе и пока не входит в десятку рейтинга ни одной из престижных организаций. В отличие от Евгения Романова, которого WBO уже поставила на девятую строчку в списке потенциальных претендентов на пояс. И повод для этого есть. За свою пятилетнюю профессиональную карьеру россиянин одержал 16 побед, 11 из которых добыл нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

Да, в отличие от Гассиева, он ещё ни разу не брал верх над бойцами экстра-класса. Все свои схватки Романов провёл на родине, а с серьёзными противниками стал биться лишь с конца 2020 года. Сначала ему организовали поединок с экс-чемпионом мира Сергеем Ляховичем, а затем — с Дмитрием Кудряшовым. Правда, тот прошёл в новом дивизионе — бриджервейте, вследствие чего вряд ли мог положительно повлиять на его положение в табели о рангах.

Так или иначе, но 36-летний Романов обладает потенциалом в будущем попасть в пятёрку рейтинга, а впоследствии и побороться за титул. Вопрос лишь в том, интересно ли ему продолжать биться в самой престижной категории. С учётом его роста (183 см) бриджервейт может стать для него идеальным вариантом в плане развития карьеры. Благо он уже является обязательным претендентом на вакантный титул по версии WBC.

Арсланбек Махмудов (12-0)

В отличие от Романова, уроженец Северной Осетии вряд ли решит опускаться категорией ниже. 197-сантиметровый боксёр обладает идеальным сложением для тяжёлого веса и великолепно использует его в ходе схваток. На данный момент его беспроигрышная серия составляет 12 поединков, причём все он выиграл досрочно. В девяти случаях россиянин решил все вопросы уже в первом раунде и лишь раз провёл в ринге более девяти минут. В мае 2019-го он по ходу седьмого отрезка нокаутировал американца Джонатана Райса.

Стоит отметить, что в плане развития карьеры Махмудов взял пример со своего партнёра по лагерю — Артура Бетербиева. В 2017 году он переехал в Квебек и подписал контракт с местной промоутерской фирмой Eye of the Tiger, после чего принялся покорять Америку. За последние четыре года Арсланбек успел подраться в крупнейших городах Канады, а в июле 2021-го выбрался в Мексику. На данный момент он владеет сразу двумя региональными поясами — Североамериканской федерации и ассоциации (WBC-NABF и WBA-NABA соответственно), а также неплохо зарекомендовал себя перед местной публикой.

И постепенно Махмудова начинают раскручивать за счёт некогда известных и прославленных боксёров — стандартная тактика как в России, так и за рубежом. В декабре 2019-го ему дали подраться с экс-чемпионом мира Сэмюэлом Питером, а 23 сентября его ждёт схватка с Эрканом Тепером. 39-летний немец турецкого происхождения не может похвастать таким же звёздным статусом, но ранее встречался со многими яркими тяжеловесами. Оказать сопротивление Арсланбеку он вряд ли сможет. Но позволить тому пополнить послужной список ещё одним громким именем — вполне. И такими темпами уже в середине 2022 года отечественный спортсмен может опробовать свои силы в боях с действительно достойным противником.

Арслан Яллыев (12-0)

В число потенциальных звёзд тяжёлого веса можно авансом записать и Яллыева. К 24 годам он успел выиграть дюжину боёв, но при этом практически не дрался с соперниками высокого класса. К таковым с большой натяжкой можно отнести разве что аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса, успевшего помериться силами с Лебедевым и Марко Хуком. В остальном же он бил исключительно джорнименов, в связи с чем оценивать его перспективы довольно сложно.

В июне Яллыев должен был встретиться с экс-бойцом UFC Фабио Мальдонадо, но за две недели до турнира получил повреждение и вынужден был сняться. Как сообщил экс-чемпион мира Григорий Дрозд, спортсмен травмировал плечо, а сроки восстановления оцениваются в полгода. Таким образом, следующего появления Арслана в ринге стоит ждать не раньше 2022 года.

Сергей Кузьмин (15-2)

Не стоит окончательно списывать со счетов и бывшего интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA. Да, Сергей Кузьмин не смог выиграть в последних двух боях, но в обоих случаях прошёл всю дистанцию и уступил лишь на карточках судей. И если Майклу Хантеру он проиграл довольно крупно, то с Мартином Баколе бился практически на равных. И это весьма достойный результат, учитывая тот факт, что конголезец спаррингует Усику в ходе подготовки того к сражению с Джошуа.

Насколько известно, следующий поединок Кузьмина запланирован на октябрь, однако ни точная дата схватки, ни оппонент неизвестны. В настоящее время он проходит сбор в Приэльбрусье в компании чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола. Безусловно, одна победа вряд ли поможет Сергею закрыть два поражения подряд и заметно улучшить позиции в рейтинге, но продемонстрирует, что он ещё способен на равных конкурировать с сильнейшими соперниками.