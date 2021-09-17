Тищенко рассказал, что продал автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко рассказал о том, как распорядился подаренным автомобилем.
Тищенко рассказал, что продал автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде
  • РИА Новости

«После Олимпийских игр в Афинах машины ещё не дарили. Зато когда вернулись из Пекина, вручили новенький автомобиль. Разукрасил его и ездил. И вот только недавно, когда ему исполнилось десять лет, продал», — заявил в интервью RT Тищенко.

Тищенко выиграл Олимпийские игры в 2004 и 2008 годах. В 2011 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее Софья Великая выразила своё мнение о продаже автомобилей, подаренных призёрам Олимпиады.

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