Великая заявила, что призёры Олимпиады сами должны распоряжаться подаренными автомобилями

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась своим мнением о продаже автомобилей, подаренных призёрам Олимпиады в Токио.

«Эти разговоры начинаются после каждых Олимпийских игр. Не стоит из них делать сенсацию. У всех же разные жизненные ситуации. Кому-то нужен автомобиль, а кому-то — квартира. Всё-таки это дорогой подарок. На мой взгляд, спортсмены сами вправе распорядится так, как им хочется, согласно необходимости», — заявила в интервью RT Великая.

На Олимпиаде-2020 в Токио Великая завоевала третье олимпийское серебро в личном первенстве в карьере, уступив в финале соотечественнице Софии Поздняковой. На счету 36-летней спортсменки золото Игр в Рио-де-Жанейро и Токио в командном турнире.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не дарить автомобили призёрам Олимпиады после новостей об их продаже.