Милонов считает, что не следует дарить автомобили олимпийским призёрам

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не дарить автомобили призёрам Олимпиады после новостей об их продаже.

«Это достаточно обидно. Людей наградили автомобилем, а они решили его продать. Это не подарок, а государственная награда», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что небогатые спортсмены выберут машину попроще, а разницу заберут себе.

«В данном случае надо определять размер награждения, а машины никакие не дарить», — добавил Милонов.

По его мнению, если спортсмены захотят, то купят автомобили самостоятельно.

Ранее Алла Шишкина прокомментировала продажу подаренных олимпийским призёрам автомобилей.