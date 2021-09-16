Милонов считает, что не следует дарить автомобили олимпийским призёрам

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не дарить автомобили призёрам Олимпиады после новостей об их продаже.
Милонов считает, что не следует дарить автомобили олимпийским призёрам
  • РИА Новости

«Это достаточно обидно. Людей наградили автомобилем, а они решили его продать. Это не подарок, а государственная награда», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что небогатые спортсмены выберут машину попроще, а разницу заберут себе.

«В данном случае надо определять размер награждения, а машины никакие не дарить», — добавил Милонов.

По его мнению, если спортсмены захотят, то купят автомобили самостоятельно.

Ранее Алла Шишкина прокомментировала продажу подаренных олимпийским призёрам автомобилей.

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