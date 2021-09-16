Шишкина прокомментировала продажу подаренных олимпийским призёрам автомобилей
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«Мне кажется, что это право спортсмена. Это же вещь. На то он и подарок, потому что это та вещь, которая тебе переходит в собственное пользование. И ты можешь распоряжаться ей так, как считаешь нужным», — цитирует Шишкину «Спорт-Экспресс».
Она также добавила, что продажа автомобилей может происходит по различным причинам.
Шишкина в своём активе имеет 14 побед на чемпионатах мира в синхронном плавании.
Ранее олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Артур Далалоян возобновил тренировки.