Шишкина прокомментировала продажу подаренных олимпийским призёрам автомобилей

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о своём отношении к продаже автомобилей, которые были подарены призёрам Олимпийских игр в Токио.
Шишкина прокомментировала продажу подаренных олимпийским призёрам автомобилей
  • © instagram.com/allashishkina_rusallo4ka

«Мне кажется, что это право спортсмена. Это же вещь. На то он и подарок, потому что это та вещь, которая тебе переходит в собственное пользование. И ты можешь распоряжаться ей так, как считаешь нужным», — цитирует Шишкину «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что продажа автомобилей может происходит по различным причинам.

Шишкина в своём активе имеет 14 побед на чемпионатах мира в синхронном плавании.

Ранее олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Артур Далалоян возобновил тренировки.

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