Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Далалоян возобновил тренировки

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Чемпион летних Олимпийских игр в Токио 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян сообщил, что восстановился после травмы и возобновил тренировки.
Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Далалоян возобновил тренировки
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Моё утро сегодня началось с перелётов. Первая тренировка спустя два месяца», — написал Далалоян в Instagram.

Напомним, что Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Далалоян, Нагорный, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира в Японии.

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