Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Далалоян возобновил тренировки
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«Моё утро сегодня началось с перелётов. Первая тренировка спустя два месяца», — написал Далалоян в Instagram.
Напомним, что Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.
Ранее сообщалось, что Далалоян, Нагорный, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира в Японии.