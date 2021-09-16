Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Далалоян возобновил тренировки

Чемпион летних Олимпийских игр в Токио 2020 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян сообщил, что восстановился после травмы и возобновил тренировки.

«Моё утро сегодня началось с перелётов. Первая тренировка спустя два месяца», — написал Далалоян в Instagram.

Напомним, что Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.

Ранее сообщалось, что Далалоян, Нагорный, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира в Японии.