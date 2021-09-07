Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин пропустят чемпионат мира в Японии

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, выигравшие командное золото на Олимпиаде в Токио, пропустят чемпионат мира.

«Мужской состав Игр полностью отдыхает. Просто сейчас они не готовы быть на том уровне, на котором должны», — цитирует старшего тренера национальной команды Валентину Родионенко РИА Новости.

На чемпионат мира поедут Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев.

Напомним, что Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин выиграли командный турнир на Олимпиаде в Токио. Сборная России стала лучшей в этом виде программы впервые с 1996 года.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике.