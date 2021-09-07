Губерниев прокомментировал снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.
Губерниев прокомментировал снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
  • Reuters

«Давайте мы будем честными. В год Олимпийских игр проводится много соревнований, но главный турнир четырёхлетия — сама Олимпиада. Не ехать на чемпионат мира — это право Израиля. Можно делать любые предположения о причинах — может быть, в сборной Израиля решили действительно дать атлетам отдохнуть, может быть, захотели сохранить этот год победным или не поехать в силу других причин. Я тут не вижу проблемы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, задача сборной России — выиграть чемпионат мира и в личном, и в командном первенстве.

«В командном турнире мы уступили Болгарии, а не Израилю. Поэтому сейчас наше дело — готовить атлетов и достойно выступать, а не заниматься поиском конспирологических теорий. России надо возвращать статус лучшей гимнастической страны в мире, который пошатнулся на летних Олимпийских играх в Токио», — сказал он.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить