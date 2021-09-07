Губерниев прокомментировал снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Давайте мы будем честными. В год Олимпийских игр проводится много соревнований, но главный турнир четырёхлетия — сама Олимпиада. Не ехать на чемпионат мира — это право Израиля. Можно делать любые предположения о причинах — может быть, в сборной Израиля решили действительно дать атлетам отдохнуть, может быть, захотели сохранить этот год победным или не поехать в силу других причин. Я тут не вижу проблемы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, задача сборной России — выиграть чемпионат мира и в личном, и в командном первенстве.

«В командном турнире мы уступили Болгарии, а не Израилю. Поэтому сейчас наше дело — готовить атлетов и достойно выступать, а не заниматься поиском конспирологических теорий. России надо возвращать статус лучшей гимнастической страны в мире, который пошатнулся на летних Олимпийских играх в Токио», — сказал он.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.