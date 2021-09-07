Сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии

Сборная Израиля по художественной гимнастике в полном составе снялась с чемпионата мира в Японии.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Мировое первенство должно пройти 18—24 октября в японском Китакюсю.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

Ранее сообщалось, олимпийская чемпионка Линой Ашрам снялась с чемпионата мира по профессиональным соображениям.