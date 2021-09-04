Ашрам не поедет на чемпионат мира в Японию по профессиональным соображениям

В Израильской федерации гимнастики заявили, что олимпийская чемпионка Токио Линой Ашрам не примет участие в чемпионате мира в Японии.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — цитирует слова представителя федерации ТАСС.

Мировое первенство должно пройти 18—24 октября в Китакюсю.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. В командном многоборье Россия осталась без золота впервые с 1996 года, уступив Болгарии.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о защите российских гимнасток после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.