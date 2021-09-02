Матыцин оценил действия по защите российских гимнасток после скандала на ОИ в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о защите российских гимнасток после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.
Матыцин оценил действия по защите российских гимнасток после скандала на ОИ в Токио
  • Reuters

«Насколько мне известно, на сегодняшний день сделан максимум для защиты интересов российских гимнасток», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. В командном многоборье Россия осталась без золота впервые с 1996 года, уступив Болгарии.

Ранее стали известны даты встреч Путина с олимпийцами и паралимпийцами.

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