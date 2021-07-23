Попадание в челюсть и досрочная остановка: как Гассиев победил Валлиша техническим нокаутом и завоевал пояс WBA Asia

Российский боксёр Мурат Гассиев техническом нокаутом победил Михаля Валлиша и завоевал чемпионский пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. В конце четвёртого раунда отечественный спортсмен отправил соперника в нокдаун. При попытке добить немца судьи досрочно остановили поединок. После окончания противостояния россиянин поблагодарил всех, кто не отвернулся от него за последние годы.

Новое испытание экс-чемпиона мира

Последние несколько лет боксёрской карьеры получились для Мурата Гассиева очень непростыми. Став практически абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, он надолго пропал с радаров.

В 2018-м россиянин объединил в своих руках два пояса, но в решающем бою Всемирной боксёрской суперсерии уступил в Москве Александру Усику. После первой осечки спортсмен не выходил на ринг больше двух лет. За это время он успел по примеру украинца перейти в супертяжи и сменить промоутера.

В октябре прошлого года Гассиев в дебютном поединке в новой категории не оставил ни малейших шансов возрастному албанцу Нури Сефери, нокаутировав его за 107 секунд.

Делать ещё одну затяжную паузу Мурат не собирался. Планировалось, что следующее противостояние ждёт его уже весной.

В результате организовать встречу с немцем Эрканом Тепером удалось только на 22 июля. При этом на кону стоял титул чемпиона WBA Asia. Однако за две недели до события соперник вынужден был отказаться от боя — у одного из членов его семьи был выявлен коронавирус.

Заменить соотечественника на коротком уведомлении согласился другой не слишком известный боксёр — Михаэль Валлиш. Достаточно того факта, что в списке немецких супертяжей по версии Boxrec он располагается только на восьмом месте, хотя в 26 поединках и одержал 22 победы при четырёх поражениях.

Тем не менее шансов на успех у гостя изначально практически не было, хотя Гассиев и сказал в его адрес несколько комплиментов. В частности, Мурат подчеркнул, что именно эта встреча фактически станет для него дебютной в новой категории, поскольку оппозиция в лице Сефери оказалась совсем слабой.

«Никогда не думал, как закончится бой. Если будет возможность завершить его досрочно, то я, конечно же, воспользуюсь. Если продлится всю дистанцию — покажу красивый бокс», — пообещал россиянин на пресс-конференции.

В свою очередь, 35-летний немец подчеркнул, что перед противостоянием на волейбольной арене «Динамо» находится в своей лучшей форме, и также отдал должное сопернику.

«Мурата я уважаю как бойца. Хороший человек. Мне нравится его поведение как на ринге, так и за его пределами», — подчеркнул Валлиш.

Тренеры же Гассиева скорее смотрели наперёд и думали о следующем сопернике для подопечного. Так, Виталий Сланов заявил о желании в течение двух ближайших лет «выйти на чемпионские бои». Михаэль казался на пути к ним лишь незначительной преградой.

Курьёзное поражение Гукасяна

В течение вечера на ринг вышли два других россиянина — Михаил Алоян и Эдгар Гукасян. Бронзовый призёр Олимпийских игр получил в соперники талантливого молодого африканца Йохана Мчанью.

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И боксёр из Танзании сумел создать фавориту проблемы. Он быстро двигался и наносил резкие серии ударов. В четвёртом раунде двукратный чемпион мира даже получил сечку правой брови. А в восьмом оппонент потряс его ещё одним опасным выстрелом.

Но в целом куда более опытный Алоян выглядел предпочтительнее и контролировал ход встречи, поэтому решение судей единогласно отдать ему седьмую победу в карьере сюрпризом не стало.

А вот Гукасян поддержать почин соотечественника не сумел. Эдгар сошёлся с аргентинцем Рикардо Виллальбой за звание чемпиона WBA Asia в первом среднем весе, но был дисквалифицирован.

Россиянин активно начал поединок, однако по истечении двух раундов сильно сбавил и начал пропускать один удар за другим. В четвёртом же спортсмен головой откровенно боднул оппонента в лицо. Виллальба тут же рухнул на настил, демонстрируя, что не в состоянии продолжать. Так или иначе, у него действительно появилось рассечение, а судьи вынуждены были остановить противостояние.

Так, аргентинец стал обладателем пояса, а сторона Гукасяна сразу же предложила организовать реванш. По мнению самого боксёра, бой следовало продолжать.

Победа Гассиева за 12 минут

Вслед за этим на ринг наконец вышли главные герои вечера — Валлиш и Гассиев. Быстро стало понятно, что более высокий и лёгкий визуально (на деле россиянин оказался тяжелее на четыре килограмма) немец по примеру Усика постарается много двигаться, вынуждая фаворита допускать ошибки.

Первый раунд у соперников ушёл на разведку. Тем не менее Айрон отметился двумя плотными боковыми ударами, которые Михаэль не мог не почувствовать. Во втором россиянин вовсе отдал инициативу оппоненту и практически не тревожил его. Тот вполне успешно перемещался и обстреливал экс-чемпиона мира с дистанции.

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Впрочем, 27-летний россиянин никуда не торопился, а просто дожидался, когда гость начнёт уставать. И это произошло достаточно быстро. Уже в третьем отрезке давление Гассиева возросло. Порой он двигался на противника, даже не пуская в ход кулаки, но всё равно заставлял его нервничать. Мурат же спокойно готовил свой фирменный нокаутирующий выстрел.

И шанс продемонстрировать его представился сразу же после небольшого перерыва. Россиянин мощно попал по корпусу Валлишу и наконец доставил ему серьёзный дискомфорт. С этого момента немец начал откровенно выживать. Осетин же выцеливал удар за ударом. В конце концов после очередного попадания у гостя вылетела капа изо рта. Показалось, что продолжить бой он не сможет. Однако соперник всё-таки сумел подняться на ноги. Мурат тут же бросился на добивание, и судья неожиданно остановил противостояние прямо с гонгом, зафиксировав технический нокаут.

В углу уроженца Германии попытались оспорить решение рефери, но, получив от него объяснения, сдались. Таким образом, отечественный боксёр одержал вторую победу в новой весовой категории и завоевал чемпионский пояс по версии WBA Asia. После боя он поблагодарил всех, кто не отвернулся от него за последние годы.

«Сейчас, слава богу, всё хорошо. Поработали и дали возможность проявить себя. Будем дальше боксировать. Спасибо Михаэлю за то, что принял вызов на таком коротком уведомлении. Чувствую, мне нужно боксировать и боксировать. Среди супертяжей пока нахожусь на самом дне. Но приложу все усилия, чтобы достичь чемпионских боёв, и буду рассчитывать на свою команду», — заявил Айрон.