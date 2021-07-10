Генсек Федерации бокса России: весь мир ждёт реванша между Гассиевым и Усиком

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев высказался о перспективе российского боксёра Мурата Гассиева провести повторный поединок с украинцем Александром Усиком.
Генсек Федерации бокса России: весь мир ждёт реванша между Гассиевым и Усиком
  • © Пресс-служба Федерации бокса России

«Мы все ждём, когда Мурат Гассиев вернёт себе пояса чемпиона мира. Думаю, что с каждым его поединком он всё ближе к этому возвращению. Весь мир ждёт реванша между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в тяжёлом весе. Потому я думаю, что к тому моменту, когда Мурат будет на стадии завоевания одного пояса, а Усик будет владеть другим, бой произойдёт», — цитирует Щекутьева РЕН ТВ

Свой ближайший поединок Мурат Гассиев проведёт против немца Майкла Валлиша. Бой за пояс чемпиона по версии WBA ASIA в тяжёлом весе состоится 22 июля.

Мурат Гассиев является экс-чемпионом мира по версии IBF (2016—2018), WBA (2018) в первом тяжёлом весе. 21 июля 2018 года россиянин проиграл бой украинцу Александру Усику единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что сменился соперник российского боксёра Гассиева на ближайший бой.

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