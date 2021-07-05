Сменился соперник российского боксёра Гассиева на ближайший бой

У российского боксёра-тяжеловеса Мурата Гассиева изменился соперник по предстоящему поединку.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, оппонентом Гассиева станет 35-летний немец Майкл Валлиш. Изначально противником россиянина должен был стать 39-летний представитель Германии Эркан Тепер. Но он не сможет принять участие в поединке из-за коронавируса, который был выявлен у членов его семьи.

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля и пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что Гассиев 22 июля в Москве проведёт бой с немецким боксёром Тепером.