Сменился соперник российского боксёра Гассиева на ближайший бой

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У российского боксёра-тяжеловеса Мурата Гассиева изменился соперник по предстоящему поединку.
Сменился соперник российского боксёра Гассиева на ближайший бой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, оппонентом Гассиева станет 35-летний немец Майкл Валлиш. Изначально противником россиянина должен был стать 39-летний представитель Германии Эркан Тепер. Но он не сможет принять участие в поединке из-за коронавируса, который был выявлен у членов его семьи.

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля и пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что Гассиев 22 июля в Москве проведёт бой с немецким боксёром Тепером.

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