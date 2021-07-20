Соперник с русскими корнями и азиатский титул на кону: Гассиев сразится с Валлишем за пояс WBA

22 июля на волейбольной арене «Динамо» в Москве очередной поединок проведёт Мурат Гассиев. Россиянин сразится с немецким боксёром, имеющим русские корни, Михаэлем Валлишем, вышедшим на замену другому спортсмену из Германии Эркану Теперу. На кону — титул чемпиона WBA Asia. Что окружает второй бой Гассиева в тяжёлом весе — в материале RT.

В четверг вечером Мурат Гассиев постарается укрепить позиции в тяжёлом дивизионе. Российский боксёр проведёт свой второй поединок в этой весовой категории и встретится с немецким боксёром Михаэлем Валлишем. Дата схватки выбрана неслучайно. 22 июля отмечается Международный день бокса, а очередное выступление бывшего чемпиона мира приурочено именно к этому событию. Также на турнире в Москве выступят бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Михаил Алоян и непобеждённый обладатель пояса Североамериканской боксёрской ассоциации (NABA) в полулёгком весе Андраник Григорян.

За последние годы карьера Гассиева неоднократно страдала из-за многочисленных отмен схваток и отказов от выступлений со стороны соперников. В период с июля 2019-го по октябрь 2020-го по разным причинам не состоялись его битвы с Джоуи Давейко, Джерри Форрестом и Кевином Джонсоном. Не без проблем прошла и его дуэль с Нури Сефери. Так, Мурат должен был боксировать с его младшим братом Сефером, но в лагере албанца произошла вспышка коронавируса, из-за чего пришлось провести замену.

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На этот раз всё также не обошлось без сложностей. Изначально оппонентом Гассиева должен был стать опытный 39-летний Эркан Тепер — довольно средний боксёр, уже давно прошедший свой пик. За свою длительную карьеру немец провёл 24 поединка, 21 из них выиграл, а досрочно уступил лишь однажды. Тем не менее чемпионом мира он так и не стал, хоть и успел отметиться победами над несколькими известными спортсменами. Так, в разное время он брал верх над французом Жоаном Дюопа и британцем Дэвидом Прайсом, однако выше определённого уровня подняться так и не смог.

Однако более чем за две недели до празднования дня бокса выяснилось, что Тепер не сможет выступить в Москве. Из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений у спортсмена случились определённые проблемы с документами, которые помешали ему прибыть в Россию, организаторам пришлось в спешном порядке искать замену. Примечательно, что она также была найдена в Германии. Место Эркана в главном поединке вечера занял Михаэль Валлиш.

Если смотреть исключительно на послужной список, то 35-летний немец уступает своему соотечественнику. За свою карьеру Валлиш ни разу не побеждал элитных противников, да ещё и имеет в пассиве сразу четыре поражения нокаутом. Правда, уступал он пусть пока и не таким прославленным, но довольно перспективным спортсменам, большинство из которых входят в топ-15 по версиям различных организаций. Так, Эфе Аджагба и Тони Йока занимают восьмое и десятое места в рейтинге WBC соответственно, а Джо Джойс и вовсе располагается на пятой строчке. В табели о рангах WBO англичанин вообще идёт вторым, уступая лишь Александру Усику.

Подобные обстоятельства объясняют, почему Гассиев считается однозначным фаворитом противостояния. Многие эксперты и коллеги россиянина уверены в его триумфе, подобного же мнения придерживаются и букмекеры. Так, коэффициент на победу Мурата составляет 1,01, в то время как на успех Валлиша — 16,00. В этом плане грядущий бой напомнил дуэль Артура Бетербиева и немца Адама Дайнеса, состоявшуюся в марте. Тогда никто не сомневался в превосходстве отечественного чемпиона мира в полутяжёлом весе, но сражение получилось не самым простым.

Схватки с участием Гассиева и Бетербиева имеют схожие обстоятельства. Во-первых, организатором в обоих случаях выступил известный промоутер Владимир Хрюнов. Во-вторых, соперники не только представляют Германию, но и имеют русские корни. И если Дайнес родился в селе Семёновка Омской области, после чего вместе с родителями покинул страну, то у Валлиша судьба сложилась немного иначе.

«Я чувствую себя как дома. Моя мама родилась в Москве. Рад находиться в России… Родители переехали в Германию перед моим рождением. Поэтому я родился уже в Германии. Я был вынужден расти в немецкой семье в связи с семейными обстоятельствами», — цитирует Валлиша «Спорт-Экспресс».

В ходе пресс-конференции боец высоко отзывался об экс-чемпионе мира в первом тяжёлом весе — причём как о спортсмене, так и о человеке. Также он признавался, что находится в самой лучшей форме. В свою очередь, Мурат ответил взаимностью и назвал Михаэля опасным соперником, особо отметив его происхождение и физические данные (рост Валлиша составляет 197 сантиметров). За свою карьеру Гассиев встречался лишь с одним боксёром подобных габаритов — украинцем Игорем Пилипенко.

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«Чем хорош соперник? Он реальный супертяж. У него большой опыт. Бой всё покажет. Моя задача — слушать секундантов. Сделаю всё ради победы… Ещё одно преимущество Валлиша — это то, что его мама родилась в России. Значит, в нём есть частичка русского характера», — заявил Гассиев.

В марте свою несгибаемость уже успел продемонстрировать Дайнес, на равных сражавшийся с Бетербиевым на протяжении большей части схватки. В определённые моменты немец даже перебивал россиянина, но в итоге всё же оказался на настиле. В свою очередь, Гассиев отметил, что также постарается завершить битву досрочно, но готов отработать все положенные 12 раундов.

«Никогда не думал о том, как закончится бой. Если будет возможность завершить его досрочно, то я, конечно же, воспользуюсь. Если продлится всю дистанцию, то покажу красивый бокс», — сказал Гассиев.

Уже в этом бою россиянин может выиграть свой первый пояс в тяжёлом весе — региональный титул WBO Asia. Однако самого спортсмена подобные награды вряд ли беспокоят — гораздо больший интерес у него вызывают встречи с сильными соперниками. К слову, Гассиев в очередной раз дал понять, что хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

«22 июля у меня будет бой, а Усика ждёт поединок против Джошуа. Надеюсь, что у меня тоже будет возможность драться с такой оппозицией. Пока у нас разные пути. Я думаю о своих боях, и он о своих. Если этот бой когда-то состоится, то я от него не откажусь», — заверил россиянин.

С уходом из спорта Александра Поветкина Гассиев остался одним из немногих россиян, способных достойно представлять Россию в тяжёлом весе. При этом сам Мурат заявил, что его пока рано сравнивать с бывшим обладателем пояса регулярного чемпиона по версии WBA.

«Стараюсь об этом не думать. Делаю свою работу, боксирую, стараюсь побеждать. Это уже дело зрителей, которые за мной наблюдают, но я думаю, что до Саши мне ещё далеко. Во-первых, он олимпийский чемпион и с очень хорошими соперниками боксировал. Я не могу себя с ним сравнивать. Но если предстоит, то постараюсь достичь его уровня», — заключил Гассиев.