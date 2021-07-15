Бой Фьюри и Уайлдера перенесён на осень

Стала известна новая дата проведения третьего поединка между чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank, бой состоится 9 октября.

Первоначально он должен был пройти 24 июля в Лас-Вегасе, но был отменён из-за выявления коронавирусной инфекции у Фьюри.

Свой первый поединок в декабре 2018 года Фьюри и Уайлдер завершили вничью. Во втором, состоявшемся в феврале 2020 года, британец одержал победу нокаутом, отобрав у американца чемпионский пояс.

Ранее WBC объявил о переносе третьего боя Фьюри с Уайлдером.