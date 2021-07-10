WBC объявил о переносе третьего боя Фьюри с Уайлдером

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Третий поединок между чемпионом мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером был перенесён.
WBC объявил о переносе третьего боя Фьюри с Уайлдером
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба WBC. Даты проведения боя был изменены в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом в команде Фьюри.

Бой должен был состояться 24 июля в Лас-Вегасе. Предварительно, поединок будет перенесён на сентябрь или октябрь.

Свой первый поединок в декабре 2018 года Фьюри и Уайлдер завершили вничью. Во втором в феврале 2020-го британец одержал победу нокаутом, отобрав у американца чемпионский пояс.

Ранее Фьюри высказался о победе Англии в 1/4 финала Евро-2020.

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