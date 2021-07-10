WBC объявил о переносе третьего боя Фьюри с Уайлдером
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба WBC. Даты проведения боя был изменены в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом в команде Фьюри.
Бой должен был состояться 24 июля в Лас-Вегасе. Предварительно, поединок будет перенесён на сентябрь или октябрь.
Свой первый поединок в декабре 2018 года Фьюри и Уайлдер завершили вничью. Во втором в феврале 2020-го британец одержал победу нокаутом, отобрав у американца чемпионский пояс.
Ранее Фьюри высказался о победе Англии в 1/4 финала Евро-2020.