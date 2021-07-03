Фьюри — о победе Англии в 1/4 финала Евро: Украину так не избивали с ноября 2015-го

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал разгромную победу сборной Англии над национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал разгромную победу сборной Англии над национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«В последний раз видел, чтобы Украину так избивали, в Дюссельдорфе 28 ноября 2015 года», — написал Фьюри в своём Twitter.

28 ноября 2015 года состоялся поединок британца с украинским тяжеловесом Владимиром Кличко, в котором он одержал победу единогласным решением судей и завоевал принадлежавшие украинцу чемпионские титулы IBF, IBO, WBO, WBA super и The Ring.

В четвертьфинале Евро-2020 Англия разгромила Украину со счётом 4:0 и в третий раз в истории и впервые с 1996 года вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Евро-2020 Украина доказала, что может сражаться на равных с лучшими.