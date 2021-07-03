Зеленский: Украина доказала, что может сражаться на равных с лучшими

«Ребята, вы доказали, что можете сражаться на равных с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!» — написал Зеленский в своём Twitter.

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко прокомментировал поражение Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020.