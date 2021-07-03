Шевченко прокомментировал поражение Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020

«Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество. Потеря Сергея Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже. Это для нас была ощутимая потеря», — приводит слова Шевченко ua.Tribuna.

Он отметил, что команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов.

«Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали, создавали моменты. Есть разница в классе. У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его», — добавил Шевченко, отказавшись от подведения итогов выступления на турнире до возвращения команды в Киев.

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко высказал мнение о поражении Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020.