Ярмоленко — о разгроме от Англии: нас ничего не сломает

Нападающий и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Нападающий и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от национальной команды Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Нас ничего не сломает. Мы — отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем за счёт чего можем играть, как можем играть. Несмотря на сегодняшний результат я горжусь, что нахожусь в этом коллективе. Считаю, что для нашей сборной это огромное достижение дойти до этой стадии», — приводит слова Яромоленко «Матч ТВ».

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Ранее сообщалось, что Англия третий раз в истории вышла в полуфинал Евро.