Своевременное пробуждение: Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы WBC и IBF в полутяжёлом весе

Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Адамом Дайнесом и защитил титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF. В десятом раунде немецкий претендент оказался в нокдауне, после чего его угловые приняли решение остановить схватку. Россиянин выиграл 16-й бой в карьере.

В первую очередь поединок с Адамом Дайнесом рассматривался через призму возвращения Артура Бетербиева на родину. После перехода в профессионалы уроженец Хасавюрта выиграл 15 боёв, завоевал титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, но при этом ни разу не бился в России. Поэтому бой гарантированно привлекал внимание любителей бокса, несмотря на не самого звёздного противника.

Изначально Бетербиев должен был защищать титулы чемпиона мира в битве с китайцем Мэн Фаньлуном, занимающим первое место в рейтинге Международной боксёрской федерации, но это сражение не состоялось. Бой был запланирован на конец марта 2020 года, но в дело вмешался коронавирус. Впоследствии бой дважды переносился, но в итоге был отменён. По ряду причин китайский боксёр не смог приехать в Россию и уступил место Дайнесу.

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Данная кандидатура с самого начала вызвала скепсис у спортивной общественности. Дайнес не мог похвастаться ни идеальным рекордом, ни победами над сильными оппонентами, в связи с чем его выбор в качестве претендента не казался обоснованным. В успех немца не верили ни журналисты, устроившие ему довольно холодный приём во время пресс-конференции, ни букмекеры. Адам считался явным андердогом, а коэффициент на его успех колебался от 11,00 до 15,00.

В связи с этим одна из главных интриг заключалась в том, как долго Бетербиев будет радовать российских болельщиков выступлением на ринге. До настоящего момента ни один из боёв с его участием не продлился всю дистанцию, при этом лишь дважды он был вынужден провести более семи раундов. В 2017-м он нокаутировал немца Энрико Кёллинга лишь за 27 секунд до завершения 12-й трёхминутки, а два года спустя почти полчаса бился с Александром Гвоздиком.

Несмотря на уровень соперника, Бетербиев решил не изменять своему стилю и первые три минуты провёл в разведке: атаковал преимущественно одиночными ударами и следил за реакцией Дайнеса. Тот старался резко отвечать на каждый выпад чемпиона и временами удивлял скоростью, но на деле почти все его атаки шли мимо цели. За исключением небольшого провала на первых секундах, Артур контролировал ход битвы, а на последних секундах и вовсе отправил визави на настил правым боковым. Судья досчитал до восьми, но немец поднялся.

Следующие раунды показали, что нокдаун не сказался на состоянии Дайнеса. Претендент продолжал огрызаться и отвечать на каждый удар чемпиона своим, постепенно смещая направление атак в сторону корпуса. Бетербиев продолжал давить и немного чаще стал загонять противника в угол, но не мог застать его врасплох. При этом несколько раз Адам заставлял Артура проваливаться, что настораживало. Кроме того, на лбу у россиянина открылось рассечение, в то время как немец казался довольно свежим.

В преддверии битвы многих серьёзно волновало, каким образом на выступлении Бетербиева скажется длительный простой. 17-месячная пауза редко шла на пользу профессиональным спортсменам. Исключением не стал и россиянин. В четвёртом — шестом раундах он попытался взвинтить темп и начать работать комбинациями, но не мог выйти на свои привычные мощности. Артур с трудом пробивал массированную защиту Адама, при этом сам позволял тому опасно отвечать. Нередко он просто застывал на ногах и пропускал неприятные джебы и хуки, что говорило о неидеальной готовности. Претендент не предлагал чемпиону ничего экстраординарного, но старался наказывать за любую оплошность и не сбавлять темп.

Когда боксёры провели на ринге девять раундов, всё больше вопросов стало вызывать состояние Бетербиева. Да, превосходство россиянина не вызывало сомнений: он прессинговал противника, больше бил и, скорее всего, уверенно вёл на судейских карточках, но не мог довести дело до нокаута. При этом со временем россиянин стал пропускать чуть больше. Неприятным звоночком стало и то, как Артур начал распределять силы по ходу трёхминутки. Если в первой половине дуэли он предпочитал спокойно проводить начало отрезка, а во второй «взрываться», то с течением битвы Дайнес всё увереннее смотрелся в концовках. Кроме того, к рассечению на лбу чемпиона добавилась небольшая гематома под правым глазом.

Неожиданно именно после этого Бетербиев наконец включил близкие к максимальным обороты и завершил бой досрочно. Россиянин стал ещё активнее идти вперёд и работать преимущественно комбинациями по «этажам», а в ходе одного из разменов попал встречным ударом. На этот раз Дайнес с большим трудом поднялся на ноги, но продолжить драться ему не позволили секунданты. Угловые немца выбросили полотенце, тем самым подведя итог дуэли. Артур одержал 16-ю досрочную победу подряд и защитил титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжёлом весе.

«Приветствую всех, кто пришёл. Тех, кто не пришёл, — тоже. Чуть-чуть было волнительно для меня: первый бой в России — и сразу в столице. Но мне было очень приятно. Чуть-чуть затянулся бой, конечно. Причину скажу сразу: мой тренер в девятом или восьмом раунде говорит мне: «Проснись». Так что я сегодня спал. Конечно, это не умаляет работы моего соперника. Он молодец, хорошо отработал, достойно держался. Спасибо ему тоже», — заявил Бетербиев.

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Также вечер бокса в Москве запомнился возвращением на ринг Александра Беспутина. В декабре 2019 года россиянин победил соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Правда, уже спустя месяц он сдал положительный допинг-тест, вследствие чего был лишён пояса и дисквалифицирован на полгода. Таким образом, боксёр мог драться уже летом 2020-го, но ситуация с пандемией отсрочила его следующий поединок.

В январе был анонсирован 15-й бой Беспутина в карьере. Согласно первоначальному плану, его соперником должен был стать аргентинец Максимилиано Верон, однако за трое суток до шоу он получил положительный результат теста на коронавирус. На замену вышел 43-летний украинец Виктор Плотников, но составить конкуренцию ожидаемо не сумел. Боксёр продержался на ринге всего шесть минут, а в промежутке между раундами отказался от продолжения схватки.

Во втором по значимости поединке вечера Павел Силягин единогласным решением взял верх над Азизбеком Абдугофуровым и завоевал титул WBC Super Silver во втором среднем весе. 27-летний россиянин не оставил шансов сопернику и без особых проблем справился с четвёртым номером рейтинга Всемирного боксёрского совета. Он великолепно контролировал дистанцию и раз за разом опережал Абдугофурова, сделавшего ставку на свой нокаутирующий удар. В итоге двое судей отдали Силягину 11 раундов, а третий и вовсе отметил его превосходство в каждом из отрезков.