Легендарный боксёр Тайсон назвал дату и место следующего поединка

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон подтвердил, что вновь выйдет на ринг.

«В конце мая следующий бой. Пройдёт, где сражались Сауль Альварес и Авни Йылдырым, — в Майами. 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона talkSPORT.

В ноябре 2020 года 54-летний боксёр провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим. Восьмираундовый бой завершился вничью.

Ранее сообщалось, что российские промоутеры могут организовать бой между Тайсоном и Холифилдом.