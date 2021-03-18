Легендарный боксёр Тайсон назвал дату и место следующего поединка
- Reuters
«В конце мая следующий бой. Пройдёт, где сражались Сауль Альварес и Авни Йылдырым, — в Майами. 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона talkSPORT.
В ноябре 2020 года 54-летний боксёр провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим. Восьмираундовый бой завершился вничью.
Ранее сообщалось, что российские промоутеры могут организовать бой между Тайсоном и Холифилдом.