Легендарный боксёр Тайсон назвал дату и место следующего поединка

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон подтвердил, что вновь выйдет на ринг.
Легендарный боксёр Тайсон назвал дату и место следующего поединка
  • Reuters

«В конце мая следующий бой. Пройдёт, где сражались Сауль Альварес и Авни Йылдырым, — в Майами. 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона talkSPORT

В ноябре 2020 года 54-летний боксёр провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом — младшим. Восьмираундовый бой завершился вничью. 

Ранее сообщалось, что российские промоутеры могут организовать бой между Тайсоном и Холифилдом.

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