Российские промоутеры могут организовать бой между Тайсоном и Холифилдом

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Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов заявил о желании принять участие в организации выставочного боя между прославленными американскими боксёрами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
Российские промоутеры могут организовать бой между Тайсоном и Холифилдом
  • Reuters

«Бой Тайсон — Холифилд было бы интересно посмотреть. Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы. Этот бой стоит минимум $30 млн, мы уже даже рассматривали площадку», — приводит слова Мурадова ТАСС.

Тайсон и Холифилд проводили два боя в период с 1996 по 1997 год. В первом поединке Тайсон проиграл нокаутом в 11-м раунде, а во втором его дисквалифицировали после двух укусов за уши Холифилда.

В 2020 году оба боксёра объявили о возвращении в спорт для проведения выставочных боёв.

Ранее в Федерации бокса России заявили об отсутствии интереса к проведению реванша Тайсон — Джонс.

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