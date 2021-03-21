Бетербиев рассказал, почему его бой с Дейнесом затянулся на десять раундов

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу над немцем Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве.

«Приветствую всех, кто пришёл. Кто не пришёл — тоже. Чуть-чуть было волнительно для меня: первый бой в России — и сразу в столице. Но мне было очень приятно. Чуть-чуть затянулся бой, конечно. Причину скажу сразу: мой тренер в девятом или восьмом раунде говорит мне: «Проснись». Так что я сегодня спал. Конечно, это не умаляет работы моего соперника. Он молодец, хорошо отработал, достойно держался. Спасибо ему тоже», — заявил Бетербиев после поединка.

Для 36-летнего Бетербиева эта победа стала 16-й в карьере при отсутствии поражений. Дейнес потерпел второе поражение при 19 победах.

Ранее сообщалось, что Бетербиев победил Дейнеса техническим нокаутом в десятом раунде.