Бетербиев победил Дейнеса техническим нокаутом в десятом раунде
Поединок продолжался десять из 12 раундов. Секунданты немецкого боксёра выбросили полотенце по ходу десятого раунда. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом и успешно защитил принадлежащие ему титулы.
Для 36-летнего Бетербиева эта победа стала 16-й в карьере при отсутствии поражений. Дейнес потерпел второе поражение при 19 победах.
Ранее сообщалось, что Силягин победил Абдугофурова и завоевал пояс WBC Super Silver.