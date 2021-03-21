Бетербиев победил Дейнеса техническим нокаутом в десятом раунде

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дейнесом в рамках вечера бокса в Москве.

Поединок продолжался десять из 12 раундов. Секунданты немецкого боксёра выбросили полотенце по ходу десятого раунда. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом и успешно защитил принадлежащие ему титулы. Для 36-летнего Бетербиева эта победа стала 16-й в карьере при отсутствии поражений. Дейнес потерпел второе поражение при 19 победах. Ранее сообщалось, что Силягин победил Абдугофурова и завоевал пояс WBC Super Silver.