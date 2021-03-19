Поветкин заявил о завершении подготовки к реваншу с Уайтом
- Reuters
Об этом 41-летний Поветкин написал в своём Instagram.
Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. Он пройдёт 27 марта в Гибралтаре.
Ранее Рябинский рассказал об изменениях в подготовке Поветкина к поединку с Уайтом.