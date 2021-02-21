Рябинский рассказал об изменениях в подготовке Поветкина к поединку с Уайтом

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что россиянин Александр Поветкин внесёт изменения в подготовку к бою с британцем Диллианом Уайтом.
Рябинский рассказал об изменениях в подготовке Поветкина к поединку с Уайтом
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«Реванш перенесён по инициативе британской стороны и пройдёт 27 марта. Не самая хорошая история, но мы все понимаем, что сейчас пандемия, и допускали, что подобное может произойти. Надеюсь, это минимально скажется на подготовке. Саша сделает небольшой перерыв, проведёт время с семьёй и продолжит подготовку к бою в Геленджике. Тренировки идут по плану, сейчас скорректируем график и работа продолжится», — приводит слова Рябинского пресс-служба промоутерской компании.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом перенесён на 27 марта.

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