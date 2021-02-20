Бой Поветкина с Уайтом перенесён на 27 марта

Промоутер Эдди Хирн сообщил о переносе второго поединка между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

По словам Хирна, которые передаёт Boxing Scene, поединок состоится 27 марта в Гибралтаре.

«Мы сделали всё, чтобы попытаться провести бой 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно. Теперь у нас есть неотразимая и уникальная обстановка для одного из боёв года в супертяжёлом весе», — добавил Хирн.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

Ранее спарринг-партнёр Уайта заявил, что британец размажет Поветкина в реванше.